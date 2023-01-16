



Изнасиловал, убил и сжег: убийство Лиоры Хайют в Тель-Авиве

Следователи полиции Тель-Авива, расследующие убийство Лиоры Хают, подозревают, что недавно арестованный подозреваемый изнасиловал и убил ее, а затем устроил пожар в квартире, чтобы скрыть улики.



Недавно арестованный 32-летний подозреваемый воспользовался своим правом хранить молчание и не отвечал на вопросы следователей. Следователи утверждают, что он остался в квартире, изнасиловал Хают, задушил ее, а затем поджег дом.



Вчера , 15 января, суд принял решение отпустить подозреваемого под домашний арест в Афуле на том основании, что следственные действия можно проводить, когда подозреваемый не находится под стражей. Полиция подала апелляцию в окружной суд Тель-Авива с требованием оставить подозреваемого под стражей.



Адвокат подозреваемого Нир Альфаса из офиса общественного защитника категорически возражал и просил оставить решение об освобождении в силе. По его словам, следователи обвиняют подозреваемого в изнасиловании погибшей, но у них нет никаких доказательств этого и что он не имеет никакого отношения к убийству.





Судья Цион Капах принял апелляцию и оставил подозреваемого под стражей еще на семь дней. По его словам, это дело об убийстве, и следователям должно быть позволено завершить расследование и довести его до конца.



За восемь лет, прошедших с момента убийства, следователи собрали множество улик с места происшествия. Они арестовали нескольких подозреваемых, которые позже были отпущены. "Мы предполагаем, что именно так это произошло. Это реальное подозрение", - заявил следователь полиции в мировом суде Тель-Авива, когда требовал продлить срок содержания подозреваемого под стражей.



Следователь заявил, что подозреваемому была предоставлена возможность ответить на выдвинутые против него подозрения, но он предпочел молчать. Следователь попросил продлить срок задержания подозреваемого на десять дней и отметил, что по делу необходимо провести еще 18 следственных действий. Дело сопровождает старший прокурор из окружной прокуратуры Тель-Авива.





