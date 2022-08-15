



Издевались над малышами: сотрудницы детсада в Кармиэле пойдут под суд

Прокуратура направила в суд Хайфы обвинительный акт в отношении трех сотрудниц детского сада в Кармиэле по делу о жестоком обращении с детьми.



Об этом сообщает Ynet.



Согласно материалам следствия, подсудимые, работавшие в детском саду в Кармиэле, дергали детей за руки и ноги, волокли по полу, дергали за уши, а также поднимали их и бросали на матрасы.



Подсудимые - Шиха Суаед, Аден Суаед и Собхайя Суаед являются жительницами деревни Саламе.



Прокуратура просит оставить обвиняемых под стражей до конца разбирательств.