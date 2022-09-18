



Избиение в Кирьят-Гате: жертвы боялись подавать заявление в полицию



12-й канал израильского ТВ опубликовал репортаж о ходе расследования линча у школы в Кирьят-Гате.



Офицер полиции Кирьят-Гата Рики Маман сообщила, что причиной избиения стал “конфликт в социальных сетях”.



15-16-летние девочки, проживающие в городе Тель-Авив решили отомстить “соперницам” в Кирьят-Гате, одна из которых якобы поцеловала экс-бойфренда одной из нападавших.



Две жертвы избиения были настолько напуганы, что первоначально не хотели подавать заявление в полицию. Маман говорит: “С необходимым пониманием и терпением мы убедили их подать заявления, и уже через несколько часов нападавшие были задержаны в Тель-Авиве”.



Полиция арестовала пять нападавших, которые затем были отпущены под домашний арест по решению суда.