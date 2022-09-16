Избиение школьницы в Кирьят-Гате: нападавших отпустили
Появились новые подробности о жестоком нападении группы девушек на 9-классницу в Кирьят-Гате.
Стало известно, что мировой суд Ашкелона распорядился освободить из-под стражи девушек, арестованных по подозрению в нападении на школьницу.
"Суд действовал в соответствии с предписанием законодательства и предпочел освобождение несовершеннолетних задержанию. Несовершеннолетние взяли на себя ответственность и выразили раскаяние", - рассказал адвокат, представлявший одну из несовершеннолетних.
Известно, что все нападавшие девушки не являются жительницами Кирьят-Гата.
Также сообщается, что девушки, которые участвовали в нападении, во время допроса признались в содеянном и выразили раскаяние.
תקיפת התלמידות בקריית גת: הנערות התוקפות שוחררו— חדשות 13 (@newsisrael13) September 16, 2022
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