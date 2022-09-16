Новости » Происшествия
Избиение школьницы в Кирьят-Гате: нападавших отпустили
16.09.2022 17:23 Александр Юзовский

Избиение школьницы в Кирьят-Гате: нападавших отпустили

Появились новые подробности о жестоком нападении группы девушек на 9-классницу в Кирьят-Гате.

Стало известно, что мировой суд Ашкелона распорядился освободить из-под стражи девушек, арестованных по подозрению в нападении на школьницу.

"Суд действовал в соответствии с предписанием законодательства и предпочел освобождение несовершеннолетних задержанию. Несовершеннолетние взяли на себя ответственность и выразили раскаяние", - рассказал адвокат, представлявший одну из несовершеннолетних.

Известно, что все нападавшие девушки не являются жительницами Кирьят-Гата.

Также сообщается, что девушки, которые участвовали в нападении, во время допроса признались в содеянном и выразили раскаяние.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы