



Избиение школьницы в Кирьят-Гате: нападавших отпустили

Появились новые подробности о жестоком нападении группы девушек на 9-классницу в Кирьят-Гате.



Стало известно, что мировой суд Ашкелона распорядился освободить из-под стражи девушек, арестованных по подозрению в нападении на школьницу.



"Суд действовал в соответствии с предписанием законодательства и предпочел освобождение несовершеннолетних задержанию. Несовершеннолетние взяли на себя ответственность и выразили раскаяние", - рассказал адвокат, представлявший одну из несовершеннолетних.



Известно, что все нападавшие девушки не являются жительницами Кирьят-Гата.



Также сообщается, что девушки, которые участвовали в нападении, во время допроса признались в содеянном и выразили раскаяние.



