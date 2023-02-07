



Из-за землетрясения: в населенных пунктах Израиля необходимо кипятить воду



После мощного землетрясения в Сирии и Турции Министерство здравоохранения объявило сегодня (вторник), что еще ряд населенных пунктов обязаны кипятить воду перед приготовлением пищи, питья, приготовлением лекарств и чисткой зубов. Список населенных пунктов: Доев, Барам, Яраон, Саса, Матат, Цивон и Хар-Мирон.



Заявление Министерства здравоохранения было сделано после обнаружения необычной мутности воды, очевидно, вызванной землетрясением. Министерство заявило, что оно проверяет качество воды и правильность подачи, и при необходимости проинформирует население.



Объявленные сегодня поселения присоединяются к поселениям, которые были объявлены вчера. К числу вчерашних поселений относятся: Бейт-Шеан, Гешер, Неве Ор, Йордана, Хамадия, Маоз Хаим, Неве Эйтан, Бейт Йосеф, Кфар Рупин, Эйн Ханацив, Сде Элиягу, Тират Цви, Тель Теумим, Рехов, Ревия, Сде Трумот, Мейрав, Малкишуа.



Подземные толчки в этом районе привели к повышению мутности грунтовых вод, которые поступают в систему водоснабжения. В местах, где бурятся водяные скважины и откуда вода перекачивается в системы сброса, измерительные приборы сигнализировали об относительно высокой мутности, которая вредит качеству воды. Причиной этого является движение песка и камней в местах откачки.