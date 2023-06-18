



Из-за связей с мафией крупная охранная компания лишена лицензии на оружие



Министерство национальной безопасности приняло рекомендацию полиции и сообщило 150 сотрудникам компании "Аракс", что они должны вернуть оружие в течение нескольких недель.



Охранники работают в местных органах власти, на объектах и в развлекательных заведениях в центре и на юге страны. Владелец компании подал петицию против этого решения: "Ложная информация, направленная на то, чтобы шантажировать меня".



Отдел лицензирования огнестрельного оружия министерства национальной безопасности отозвал лицензии, выданные охранному предприятию "Аракс", одному из крупнейших в отрасли. Это было сделано в соответствии с рекомендацией полиции, после получения оперативной информации, согласно которой владелец компании находится в контакте с преступной организацией.



Министерство объявило 150 сотрудникам компании, владеющим оружием, половина из которых - вооруженные охранники, работающие в местных органах власти, на объектах и в местах отдыха в центре и на юге страны, что они должны вернуть свое оружие в течение нескольких недель.





Владелец компании, Гамлет Астериан, подал заявление в суд против решения Министерства национальной безопасности и заявил, что это "ложная, необоснованная и предвзятая информация, исходящая от заинтересованной стороны, которая хочет очернить мое имя".