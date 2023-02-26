



Из-за шторма более 120 тысяч жителей Калифорнии остались без электричества

Калифорнию охватила редкая зимняя буря. По информации BBC, сообщается о массовых отключениях электроэнергии, наводнениях и закрытии автомагистралей и пляжей в этом штате США.



Шторм, который должен вскоре ослабнуть, является одним из самых сильных, обрушившихся на штат. Как сообщают власти, из-за сильного ветра повалены деревья и повреждены линии электропередач. В субботу, 25 февраля, все пляжи были закрыты на несколько часов из-за ударов молнии в округе Лос-Анджелес, сообщили власти.

Более 120 000 человек — многие из них в районе Лос-Анджелеса — остались без электричества после нескольких дней сильных ветров.



Главная автомагистраль с севера на юг на Западном побережье, межштатная автомагистраль 5, остается закрытой в гористой части, известной как Виноградная лоза.



На данный момент сообщений о погибших или пострадавших в результате шторма не поступало.







