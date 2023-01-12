



Из-за санкций в России "застряла" индийская подлодка

Индия столкнулась с проблемами при вывозе из России подводной лодки, которая находилась там на ремонте на верфи в Северодвинске.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на индийскую прессу.



Индия отправила дизель-электрическую субмарину Sindhuratna на ремонт в Россию. Контракт на ремонт был подписан еще в 2018 году, его сумма составила $700 млн. В Северодвинске Sindhuratna проходила модернизацию, в ходе которой ее оснастили экспортным вариантом российских ракет "Калибр".



После ремонта планировалась транспортировка подлодки напрямую из Северодвинска, но теперь ее планируют вывозить из норвежского порта Тромсё.



"В идеале подводная лодка должна была вернуться прямо из России. Но из-за продолжающегося российско-украинского конфликта возникли транспортные и некоторые другие проблемы. Теперь планируется отправить ее в норвежский порт, а затем доставить на судне в Мумбаи", - заявил источник.



По словам источника, индийские вооруженные силы сталкиваются с проблемами из-за введенных против России санкций, так как примерно 60% стоящей у них на вооружении техники - это техника советского или российского производства. Обычные механизмы оплаты обслуживания или модернизации такой техники пострадали из-за санкций.

