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Из-за опасений наводнения все пешеходные маршруты в Иудейской пустыне закрыты
27.05.2023 09:24 Ирина Демьянова

Из-за опасений наводнения все пешеходные маршруты в Иудейской пустыне закрыты

Все пешеходные тропы в ручьях Дарга, Ог, Машаш и Такоа в Иудейской пустыне будут закрыты с субботы до понедельника, а также все альпинистские комплексы в этом районе.

Как сообщило Управление природы и парков в субботу утром, ограничения введены из-за опасений наводнения. 

Полиция призвала население не приближаться к местам затопления.

Кроме того, из-за повышенной температуры воздуха в условиях сильной жары разведение костров в субботу и воскресенье будет категорически запрещено во всех заповедниках, национальных парках, парках и лесах.

 

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