



Из-за опасений наводнения все пешеходные маршруты в Иудейской пустыне закрыты

Все пешеходные тропы в ручьях Дарга, Ог, Машаш и Такоа в Иудейской пустыне будут закрыты с субботы до понедельника, а также все альпинистские комплексы в этом районе.



Как сообщило Управление природы и парков в субботу утром, ограничения введены из-за опасений наводнения.



Полиция призвала население не приближаться к местам затопления.



Кроме того, из-за повышенной температуры воздуха в условиях сильной жары разведение костров в субботу и воскресенье будет категорически запрещено во всех заповедниках, национальных парках, парках и лесах.



