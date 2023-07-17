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Из-за неисправности в электросети: перебои в движении поездов
17.07.2023 06:56 Аркадий Бочаровский

Из-за неисправности в электросети: перебои в движении поездов


В связи с неисправностью в железнодорожной электросети и в целях ремонта сегодня утром, 17 июля, было прекращено движение поездов между станцией Хадера на севере и станцией Нетания на юге.

Изменения и задержки в движении поездов наблюдаются также на линии Ашкелон - Тель-Авив.

Руководство железной дороги заявило: "Мы рекомендуем пассажирам пользоваться альтернативным общественным транспортом. Ремонтные бригады работают над устранением неисправности и скорейшим восстановлением нормального движения".
 

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