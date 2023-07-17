



Из-за неисправности в электросети: перебои в движении поездов



В связи с неисправностью в железнодорожной электросети и в целях ремонта сегодня утром, 17 июля, было прекращено движение поездов между станцией Хадера на севере и станцией Нетания на юге.



Изменения и задержки в движении поездов наблюдаются также на линии Ашкелон - Тель-Авив.



Руководство железной дороги заявило: "Мы рекомендуем пассажирам пользоваться альтернативным общественным транспортом. Ремонтные бригады работают над устранением неисправности и скорейшим восстановлением нормального движения".

