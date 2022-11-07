Из-за магазина сотовых телефонов: массовые беспорядки в Бней-Браке
Демонстрация против магазина сотовых телефонов в Бней-Браке вечером 6 ноября переросла в массовые беспорядки.
Были перекрыты дороги, подожжены мусорные баки, толпа атаковала полицейских, прибывших на место происшествия, чтобы разогнать толпу. Десятки ультраортодоксов вышли на дорогу возле магазина, перекрыли ее и бросали множество предметов в проезжающие машины. После того, как демонстрация вышла из-под контроля, полиция встала перед многочисленными демонстрантами и попросила "очистить улицу в течение 2 минут".
Это не является необычным событием в ультраортодоксальных районах. В феврале протестующие разгромили витрину магазина сотовых телефонов в Иерусалиме - после того, как владелец отказался принять “кошерный сертификат”.