



Из-за магазина сотовых телефонов: массовые беспорядки в Бней-Браке

Демонстрация против магазина сотовых телефонов в Бней-Браке вечером 6 ноября переросла в массовые беспорядки.



ההפגנה היומית נגד חנות הסלולר ברחוב רבי עקיבא בבני ברק הסלימה הלילה לעימותים עם כוחות המשטרה. כוחות גדולים בפיקודו של מפקד תחנת בני ברק נמצאים במקום pic.twitter.com/4Ax9k3ann7 — אבי גדלוביץ' (@avigad27) November 6, 2022

יאיר שרקי:

בני ברק: הפגנה נגד חנות סלולר התפתחה להפרת סדר נרחבת - חסימת כביש, שריפת פחים, והשלכת חפצים לעבר שוטרים. צילום: דוד קשת pic.twitter.com/7YV9PcXgwH — חדשות ישראל והעולם הערבי (@LTwrt) November 6, 2022

Были перекрыты дороги, подожжены мусорные баки, толпа атаковала полицейских, прибывших на место происшествия, чтобы разогнать толпу. Десятки ультраортодоксов вышли на дорогу возле магазина, перекрыли ее и бросали множество предметов в проезжающие машины. После того, как демонстрация вышла из-под контроля, полиция встала перед многочисленными демонстрантами и попросила "очистить улицу в течение 2 минут".Это не является необычным событием в ультраортодоксальных районах. В феврале протестующие разгромили витрину магазина сотовых телефонов в Иерусалиме - после того, как владелец отказался принять “кошерный сертификат”.