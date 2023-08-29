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Из-за ливня: "река" на дороге в Нетании
29.08.2023 11:45 Аркадий Бочаровский

Из-за ливня: "река" на дороге в Нетании



Дождь застал врасплох утром 29 августа жителей населенных пунктов района Ха-Шарон. 

Дожди прошли в Хадере, Тель-Монде, Нетании, Кфар-Хессе, в мошаве Геулим и других местах. В Нетании на дороге у городского пляжа Аргаман возникла настоящая "река".
 



Муниципалитет Нетании пояснил, что "для того, чтобы предотвратить попадание дренажных вод в море в летний период, муниципалитет Нетании перекрывает слив воды в море". Неожиданный дождь (в августе), выпавший сегодня утром, вызвал выход воды в нескольких местах и нанес незначительный ущерб, который в эти часы устраняется".
 


Синоптик портала Ynet Даи Руп отмечает, что дождь в конце августа - не такое уж необычное явление. До полудня на севере страны, на побережье и в низинах возможен слабый или умеренный дождь, есть даже небольшая вероятность молний и грома. Прогноз на завтра и четверг: температура воздуха повысится, погода стабилизируется, и  тепловая нагрузка будет нарастать. В конце недели существенных изменений не ожидается.
 

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