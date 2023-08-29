



Из-за ливня: "река" на дороге в Нетании





Дождь застал врасплох утром 29 августа жителей населенных пунктов района Ха-Шарон.



Дожди прошли в Хадере, Тель-Монде, Нетании, Кфар-Хессе, в мошаве Геулим и других местах. В Нетании на дороге у городского пляжа Аргаман возникла настоящая "река".



צפו: "נהר" מי גשם בחוף בנתניה ומבול בשרון בסוף אוגוסטhttps://t.co/2vEGZ5I5Hq pic.twitter.com/g7Hem7NN6R — ynet עדכוני (@ynetalerts) August 29, 2023

Муниципалитет Нетании пояснил, что "для того, чтобы предотвратить попадание дренажных вод в море в летний период, муниципалитет Нетании перекрывает слив воды в море". Неожиданный дождь (в августе), выпавший сегодня утром, вызвал выход воды в нескольких местах и нанес незначительный ущерб, который в эти часы устраняется".Синоптик портала Ynet Даи Руп отмечает, что дождь в конце августа - не такое уж необычное явление. До полудня на севере страны, на побережье и в низинах возможен слабый или умеренный дождь, есть даже небольшая вероятность молний и грома. Прогноз на завтра и четверг: температура воздуха повысится, погода стабилизируется, и тепловая нагрузка будет нарастать. В конце недели существенных изменений не ожидается.