Из-за ливней в Сербии и Боснии ввели чрезвычайное положение – видео
Продолжительные проливные дожди повлекли за собой наводнения в Сербии и Боснии, что заставило власти объявить чрезвычайное положение во многих районах в пятницу. Об этом сообщает Reuters.
В Сербии 1300 спасателей и 22 лодки были задействованы для эвакуации десятков человек в разных местах, говорится в заявлении Министерства внутренних дел.
Вблизи юго-западного города Кралево река снесла мост. В центральной Сербии спасателям пришлось эвакуировать 12 человек из домов в Крагуеваце из-за выхода реки Лепеницы из берегов, сообщил мэр города Никола Дашич, а 22 человека были спасены из села вблизи города Ягодина. Более мелкие реки также вышли из берегов, перекрыв дороги и линии электропередач.
Реки также вышли из берегов на востоке Боснии, и власти северо-восточного города Тузла объявили чрезвычайное положение во всем регионе, поскольку люди были вынуждены покинуть свои дома во многих городах и селах. Оползень заблокировал дорогу возле города Сребреница, были предупреждения о возможных наводнениях вокруг столицы Сараево.
По прогнозам, сильные ливни будут продолжаться еще не менее суток.
I Kragujevac? Brus, Medveđa, Aleksandrovac župski, nema kraja spisku poplavljenih mesta. Smena nalečnika sektora za vanredne situacije, ODMAH! pic.twitter.com/PfyJRkMNC8— CECA (@Ceca2103) June 15, 2023
#Kragujevac— Miroslav Miletić (@izglave) June 15, 2023
Đački trg kod Gimnazije. Tu u subotu treba da bude protest.
snimak @zoccaerg#izglave pic.twitter.com/87tTEeZQ70