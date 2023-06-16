



Из-за ливней в Сербии и Боснии ввели чрезвычайное положение – видео

Продолжительные проливные дожди повлекли за собой наводнения в Сербии и Боснии, что заставило власти объявить чрезвычайное положение во многих районах в пятницу. Об этом сообщает Reuters.



В Сербии 1300 спасателей и 22 лодки были задействованы для эвакуации десятков человек в разных местах, говорится в заявлении Министерства внутренних дел.



Вблизи юго-западного города Кралево река снесла мост. В центральной Сербии спасателям пришлось эвакуировать 12 человек из домов в Крагуеваце из-за выхода реки Лепеницы из берегов, сообщил мэр города Никола Дашич, а 22 человека были спасены из села вблизи города Ягодина. Более мелкие реки также вышли из берегов, перекрыв дороги и линии электропередач.



Реки также вышли из берегов на востоке Боснии, и власти северо-восточного города Тузла объявили чрезвычайное положение во всем регионе, поскольку люди были вынуждены покинуть свои дома во многих городах и селах. Оползень заблокировал дорогу возле города Сребреница, были предупреждения о возможных наводнениях вокруг столицы Сараево.



По прогнозам, сильные ливни будут продолжаться еще не менее суток.