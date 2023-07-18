



Из-за крыс: Невыносимые условия в Rixos Hotel довели людей до массовых протестов

Расширение “империи Rixos” – крайне популярной у европейских туристов сети люксовых гостиниц может оказаться под угрозой из-за массовых протестов.

Как пишет издание Turizm Guncel, невыносимые условия и полчища крыс довели людей в Rixos до восстания. Речь идет, правда, не о туристах, а о рабочих на стройплощадке очередной гостиницы Rixos, расположенной в Стамбуле.



По данным издания против условий труда на строительной площадке Rixos Hotel в Стамбуле, где строительные работы выполняет компания Symbol Construction, восстали около 250 рабочих. Причина – проблемы с жильем, гигиеной и питанием.



Последним поводом для скандала, который завершился массовым разгромом рабочей столовой, стало нашествие на эту столовую крыс, которые обнаружили сотрудники.



“Вот так здесь относятся к рабочим: в еде крысы!” – приводит издание запись в соцсетях.



На данный момент, 7 рабочих, считавшихся зачинщиками бунта, уволены. Остальные все же намерены пробиться сквозь “игнорирование руководством ситуации” любыми методами.



"Hak verilmez alınır"ın en güzel örneğini bugün Sembol İnşaat'ın yüklenici olduğu Rixos Otel inşaatında çalışan sınıf kardeşlerimiz gösterdi. pic.twitter.com/mFe1GMGLEe — Laborans (@LaboransS) July 15, 2023

Hotel Rixos Premium Dubai. pic.twitter.com/agJyBnFYah — Nelson Barbou (@Progrefobico2) July 10, 2023

Напомним, что сеть Rixos, турецкая сеть "люксовых" гостиниц очень популярна у туристов. При этом, стартовав в Турции, она стремительно расширяется – в 2012 году отель сети открылся в Египте, сейчас они есть и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе; также отели группы можно встретить во многих популярных странах – от ОАЭ до Казахстана. Расширяется сеть и в Турции, анонсировав новые гостиницы в Анталии и Стамбуле.