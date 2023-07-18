Из-за крыс: Невыносимые условия в Rixos Hotel довели людей до массовых протестов
Расширение “империи Rixos” – крайне популярной у европейских туристов сети люксовых гостиниц может оказаться под угрозой из-за массовых протестов.
Как пишет издание Turizm Guncel, невыносимые условия и полчища крыс довели людей в Rixos до восстания. Речь идет, правда, не о туристах, а о рабочих на стройплощадке очередной гостиницы Rixos, расположенной в Стамбуле.
По данным издания против условий труда на строительной площадке Rixos Hotel в Стамбуле, где строительные работы выполняет компания Symbol Construction, восстали около 250 рабочих. Причина – проблемы с жильем, гигиеной и питанием.
Последним поводом для скандала, который завершился массовым разгромом рабочей столовой, стало нашествие на эту столовую крыс, которые обнаружили сотрудники.
“Вот так здесь относятся к рабочим: в еде крысы!” – приводит издание запись в соцсетях.
На данный момент, 7 рабочих, считавшихся зачинщиками бунта, уволены. Остальные все же намерены пробиться сквозь “игнорирование руководством ситуации” любыми методами.
Напомним, что сеть Rixos, турецкая сеть "люксовых" гостиниц очень популярна у туристов. При этом, стартовав в Турции, она стремительно расширяется – в 2012 году отель сети открылся в Египте, сейчас они есть и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе; также отели группы можно встретить во многих популярных странах – от ОАЭ до Казахстана. Расширяется сеть и в Турции, анонсировав новые гостиницы в Анталии и Стамбуле.
"Hak verilmez alınır"ın en güzel örneğini bugün Sembol İnşaat'ın yüklenici olduğu Rixos Otel inşaatında çalışan sınıf kardeşlerimiz gösterdi. pic.twitter.com/mFe1GMGLEe— Laborans (@LaboransS) July 15, 2023
Hotel Rixos Premium Dubai. pic.twitter.com/agJyBnFYah— Nelson Barbou (@Progrefobico2) July 10, 2023