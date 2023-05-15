



Из-за "хлопков" интернет отключили на всей оккупированной территории

На оккупированных территориях Луганской области вновь отключают мобильный интернет из-за "хлопка" в Луганске и на окраинах. А в Рубежном рабочие не видели денег с прошлого года. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в своем Telegram-канале.



По его информации, на оккупированных территориях Луганской области "в очередной раз отключают услугу мобильного интернета". "Поводом стал "хлопок" в Луганске и в окрестностях. Оккупанты заявили о взрывах на территории неработающих предприятий, однако почему-то увидели в этом угрозу безопасности и начали отключать оплаченную заранее людьми услугу", - указал Лысогор.



Кроме того, продолжил украинский чиновник, в Рубежном уже год, как ничего не восстанавливают.



"Не разбирают даже завалы на местах разрушенных россиянами домах, где, по словам свидетелей, остаются тела погибших рубежан. Оккупационным властям – все равно. В более-менее уцелевших домах разбиты крыши, не работает канализация. Сотрудники коммунальной сферы не видели денег с прошлого года. Вместо заработной платы получают лишь гуманитарку", - отметил глава ОВА.







По данным Генштаба ВСУ, ночью 15 мая армия РФ атаковала Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.