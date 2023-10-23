



Из-за дебоша российского военного самолет вынужденно посадили в Красноярске

Российский Боинг 777-300 был вынужден совершить вынужденную посадку в Красноярске после странного инцидента на борту. Только инцидент, произошедший во время полета из Владивостока в Москву рано утром 22 октября, был вызван не техническими неполадками, а действиями российского военнослужащего.



Денис Т., 32-летний солдат из Приморской воздушно-десантной бригады, спровоцировал дебош, когда во время полета начал требовать открытия "пассажирской двери". Свидетели сообщили, что он даже предпринял попытку проникнуть в кабину, угрожая безопасности всех, кто находился на борту.



Вскоре после взлета Денис Т. якобы зациклился на идее прыжка с парашютом и настоял на открытии "пассажирской двери". Стюардессы попытались его успокоить, но это его не остановило. В конце концов, он попытался проникнуть в кабину в попытке добиться удовлетворения своих требований.



Очевидцы описали беспорядочное поведение военнослужащего, отметив, что в какой-то момент он резко покинул свое место, бросился через салон и попытался получить доступ к входу в самолет. Когда его первые попытки не увенчались успехом, он проследовал в секцию бизнес-класса, пытаясь прорваться в кабину пилотов.



Совместными усилиями экипажа "героя" удалось нейтрализовать.



После приземления в Красноярске местные правоохранительные органы оперативно задержали Дениса Т. для допроса. Власти расследуют инцидент, чтобы установить мотивы и биографию военнослужащего.

