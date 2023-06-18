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Из-за циклона в Бразилии погибли более десяти человек
18.06.2023 19:20 Ирина Демьянова

Из-за циклона в Бразилии погибли более десяти человек

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в результате тропического циклона погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По меньшей мере 11 человек погибли из-за шторма, еще 20 человек пропали без вести, говорится в заявлении местного правительства.

Сообщается, что шторм вызвал ливни и сейчас в затопленных районах штата ведутся поиски с помощью вертолетов.

Больше всего пострадал от циклона город Караа с населением более 8 тысяч человек.

"Ситуация в Караа нас глубоко беспокоит. Очень важно, чтобы мы определили основные пострадавшие районы и людей, которые нуждаются в поддержке", – заявил губернатор Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте.
 

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