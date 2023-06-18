



Из-за циклона в Бразилии погибли более десяти человек

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в результате тропического циклона погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.



По меньшей мере 11 человек погибли из-за шторма, еще 20 человек пропали без вести, говорится в заявлении местного правительства.



Сообщается, что шторм вызвал ливни и сейчас в затопленных районах штата ведутся поиски с помощью вертолетов.



Больше всего пострадал от циклона город Караа с населением более 8 тысяч человек.



"Ситуация в Караа нас глубоко беспокоит. Очень важно, чтобы мы определили основные пострадавшие районы и людей, которые нуждаются в поддержке", – заявил губернатор Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте.

