



Из-за челленджа в Tiktok погибло четыре человека всего за несколько месяцев

По меньшей мере четыре человека, в том числе пожилой семьянин, погибли за последние месяцы из-за нового смертоносной флешмоба в TikTok.

Любители острых ощущений записывали, как они прыгают с борта мчащейся лодки в реку или в море и в результате получали серьезные травмы, для некоторых ставших фатальными.



“За последние полгода у нас было четыре случая утопления, которых можно было легко избежать. Они устроили челлендж в TikTok, в котором на лодке, которая движется на большой скорости, человек прыгает с борта, не ныряет, а спрыгивает с ног или просто падает в воду", – говорится в предупреждающем сообщении властей Алабамы.



Тенденция, известная как “прыжки с лодки”, стала особенно популярной с начала года. Первая жертва флеш-моба скончалась в феврале после того, как бросилась в реку Куса на глазах жены и детей, наблюдавших за происходящим с лодки.



Несмотря на трагический итог челленджа, еще трое любителей экстрима проигнорировали предупреждения спасателей, и их постигла та же участь.



Поиск в Tiktok по хештегу #boatjumping показывает людей всех возрастов, которые снимают себя на видео в этом опасном флеш-мобе.



Когда лодка летит по воде, это создает опасную поверхность, из-за которой вода становится твердой, как бетон. Если человек, прыгающий с движущейся лодки, не защитит свою шею и голову, он рискует получить травму, которая может вызвать паралич или немедленную смерть.



Начальник спасательного подразделения Алабамы Джим Деннис призывает лодочников избегать смертельной тенденции и умоляет своих близких не принимать в ней участие.



“Не делайте этого”, – предупреждает он. “Это не стоит вашей жизни”.