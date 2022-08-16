



Из под обломков разрушенного взрывом ТРЦ в Ереване достали тела семи погибших

Количество погибших после взрыва в ереванском ТРЦ "Сурмалу" возросло до семи человек.



Пропавшими без вести считают 21 человека, в том числе 5 граждан Ирана и одну россиянку. По словам родственников пропавших людей, известно, что несколько человек оказались заблокированы в подвальном помещении, выйти с ними на связь не удается.



Министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян объяснил это тем, что завалы разбирают осторожно, вручную и применяют технику только тогда, когда проверили, что под ними нет людей.

По словам главы МЧС Армена Памбухчяна, причина возгорания и взрыва пока неизвестна. По предварительной информации взрыв произошел на складе фейерверков.



За медицинской помощью за все время после взрыва обратилось 62 человека, из них в больницах остаются 12, угрозы для их жизни нет.