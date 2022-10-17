



Из ФНБ России исчезли 4 триллиона

В Госдуме РФ пытаются выяснить, куда делись четыре триллиона рублей (63 млрд долларов) из резервного фонда (ФНБ). Депутат Оксана Дмитриева заявила, что подала запрос в Минфин.



По словам депутата, она пыталась выяснить этот вопрос лично у министра финансов Антона Силуанова, однако тот засомневался в сумме, которая обозначена в бюджете, но позже утверждал, что это "переоценка активов". Каких конкретно, он сказать не смог.



"Хочется получить эту информацию и понять, куда деваются деньги из ФНБ?", — заявила она.



Ранее правительство РФ засекретило четверть всех расходов на 2023 год: скорее всего, $112 миллиардов пойдут на войну и аннексию территорий Украины.