



Из Бен-Гурион - в Шибу. Контрабандисты проглотили два кило кокаина

В начале недели детективы центрального управления полиции Тель-Авива арестовали двух молодых людей из Бразилии, мужчину и женщину 18 и 22 лет, по подозрению в попытке контрабанды двух килограммов кокаина в Израиль.



Эти двое были арестованы несколько дней назад, когда приземлились в Израиле. Полицейские получили оперативную информацию о прибытии этих двоих. По прибытии в Израиль они были взяты под стражу, а оттуда - прямо в больницу Шиба Тель Ха-Шомер, после того как выяснилось, что они проглотили большое количество - десятки пакетов с кокаином общим весом два килограмма и стоимостью около одного миллиона шекелей.



Они были госпитализированы в одну из палат, и пакетики с кокаином были извлечены из их тел. "Они могли легко умереть от проглатывания кокаина еще в самолете. Это огромное количество. Повезло, что после приземления их сразу же доставили в больницу и госпитализировали", - сказал один из сотрудников полиции.



Следователи взяли на анализ их мобильные телефоны, чтобы выяснить, с кем они поддерживали связь в Бразилии и Израиле. Предполагается, что за контрабанду они получили около 10 000 евро. Подозреваемая в контрабанде заявила на следствии, что была вынуждена заниматься контрабандой из-за угроз в адрес членов ее семьи в связи с финансовыми долгами. Срок содержания под стражей обоих был продлен в магистратском суде Тель-Авива.