



Итамар Бен-Гвир угрожал убить Шинейд О'Коннор?

Еще в 1997 году, когда он был малоизвестным членом “Идеологического фронта”, ответвления движения “Ках”, основанного Меиром Кахане, Итамар Бен-Гвир хвастался, что ему удалось запугать покойную ирландскую певицу и композитора Шинейд О’Коннор и покинуть выступление на благотворительном концерте в Иерусалиме.



О'Коннор, которая была приглашена организацией “Бат Шломо” принять участие в шоу в поддержку возвращения Иерусалиму статуса столицы, отменила свое выступление после того, как в посольство Великобритании в Израиле поступил телефонный звонок с угрозами в ее адрес, если она примет участие в концерте. В ответ певица написала открытое письмо Бен-Гвиру, в котором заявила: “Бог не вознаграждает тех, кто наводит ужас на детей мира. Значит, ты не преуспел ни в чем, кроме краха своей души”.



Она не обвинила Бен-Гвира в угрозах, но пошутила в интервью The Jerusalem Post, что расстроена тем, что звонивший обратился в посольство Великобритании.



“Он знал, что я популярна, он просто не знал, откуда я”, – посмеялась певица.



О'Коннор объяснила, что не поняла, что концерт вызвал споры.



“Если бы это угрожало моей жизни, я бы не согласилась выступать”, – сказала она. “Я не живу в Израиле и не интересуюсь его внутренней политикой. У меня нет ничего, кроме любви к евреям и палестинцам, и мне жаль детей, которые растут в раздираемой войной стране, ведь я тоже из раздираемой войной страны”.