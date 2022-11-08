



Италия отказалась принять корабль с беженцами на борту

Корабль для спасения мигрантов с 234 мигрантами на борту направился во Францию ​​во вторник после того, как Италия отказала ему в разрешении на швартовку, пишет Reuters.



Новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони пытается подавить миграцию через Средиземное море. Ее двухнедельное правительство приказало благотворительным судам доставить спасенных людей в другие страны.



"После молчания Италии мы просим французские морские власти выделить порт для 234 выживших на OceanViking", — заявила французская благотворительная организация SOS Mediterranee, отметив, что многие мигранты находятся в море уже 18 дней.



Ситуация "достигла предела", заявил в своем заявлении представитель SOS Mediterranee Алессандро Порро, добавив, что Ocean Viking должен был достичь международных вод у французского острова Корсика в четверг.



По официальным данным, в этом году в Италии наблюдался резкий рост числа прибывающих мигрантов: в 2022 году прибыло почти 88 700 человек против 56 500 за тот же период прошлого года. Около 15% из них были подобраны благотворительными катерами.

