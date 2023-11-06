



ISW: ВСУ нанесли успешный ракетный удар по корвету и верфи в Керчи

Вооруженные силы Украины 4 ноября нанесли успешный удар по российской верфи в Керчи (оккупированный Крым), вероятно, повредив военный корабль.



Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).



Центр стратегических коммуникаций ВСУ заявил, что украинские силы вечером 4 ноября нанесли успешные удары по российской морской и портовой инфраструктуре на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. На спутниковых снимках от 4 ноября видно, что в результате удара был поврежден малый ракетный крейсер (корвет) проекта 22800 "Каракурт", носитель ракет "Калибр", находившийся на верфи, хотя степень повреждений корабля в настоящее время неясна, отметили военные аналитики.



В свою очередь Минобороны РФ заявило, что российские войска перехватили 13 из 15 украинских ракет, нацеленных на верфь, и признало, что две ракеты повредили неустановленный корабль.



Украинские официальные лица заявили, что украинские крылатые ракеты повредили ракетоносец "Аскольд", корвет класса "Каракурт", спущенный на воду Черноморским флотом России (ЧФ) в 2021 году.



ISW подтверждает, что по состоянию на 2023 год с верфи "Залив" спущены на воду три корвета проекта 228000 "Каракурт". Судостроительный завод "Залив" является крупнейшей верфью в Восточной Европе и, вероятно, основным ремонтным предприятием ЧФ в Крыму после успешного удара Украины по российскому государственному судоремонтному заводу "Севморзавод" в Севастополе 13 сентября 2023 года.



По оценкам ISW, с июня 2023 года украинские силы проводят кампанию по уничтожению российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, в первую очередь объектов ЧФ, чтобы ослабить способность российских военных использовать Крым в качестве плацдарма и тыла для российских операций на юге Украины.