



ISW: Ракетный обстрел Украины 9 марта РФ нужен был для успокоения своих же

Массированный ракетный удар по Украине, совершенный войсками РФ ночью и утром 9 марта, стал крупнейшим в 2023 году, однако эта атака могла послужить только целям российской государственной пропаганды. Такие выводы аналитиков изложены в новом отчете Центра изучения войны (ISW).



Украинские военные сообщили, что оккупанты нанесли удар по критически важной инфраструктуре страны 84 различными ракетами, в том числе 28 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и 20 крылатыми ракетами "Калибр", 6 противокорабельными ракетами Х-22, 6 гиперзвуковыми ракетами Х-47 "Кинжал", 2 сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31П, 6 управляемыми ракетами Х-59 и не менее 13 ракетами из комплексов С-300.

Кроме того, войска РФ также атаковали Украину с помощью 8 беспилотников Shahed-136 иранского производства, которые, по мнению украинских официальных лиц, вероятно, стремились отвлечь внимание систем ПВО ВСУ перед ракетными ударами.

Украинские защитники сбили 34 из 48 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555, а также 4 "Шахедов". Украинские официальные лица также отметили, что все 8 ракет Х-31П и Х-59 не достигли намеченных целей. Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что у украинских сил не было возможности сбить некоторые российские ракеты, такие как "Кинжал" и С-300.

В Минобороны РФ заявили, что российские силы нанесли "высокоточные ракетные удары большой дальности с воздуха, моря и наземного базирования" по украинской военной инфраструктуре, военно-промышленным комплексам и энергетической инфраструктуре, поддерживающей ВСУ, в качестве "возмездия за теракты", имея в виду, вероятно, якобы "вторжение" в Брянскую область 2 марта.

При этом украинские официальные лица, российские блогеры и кадры из социальных сетей указывают на то, что РФ подавляющим большинством атаковала энергетическую инфраструктуру страны.

В частности, глава "Укрэнерго" Владимир Кудринский заявил, что российские ракетные удары в очередной раз были нацелены на украинскую энергетическую инфраструктуру, но в очередной раз не достигли постоянной цели России по уничтожению украинских энергоблоков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вражеские удары поразили 8 энергетических объектов, что привело к отключению электроэнергии в некоторых районах страны.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что, по предварительным данным, российские войска могли использовать ракеты "Кинжал" для нанесения удара по неустановленной инфраструктуре, а кадры в соцсетях показали дым, поднимающийся из одной из столичных ТЭЦ.

Российские "военкоры" также распространяли кадры и репортажи о последствиях ударов по объектам энергетики в Киеве, Днепре, Виннице, Одессе, Кировограде, Харькове и других городах.

ISW продолжает считать, что эти ракетные удары не подорвут волю Украины и не улучшат позиции РФ на передовой.

"Кремль, вероятно, преднамеренно запустил ракеты, которые украинская система ПВО не может перехватить, чтобы добиться результатов в российском информационном пространстве, несмотря на сокращение запасов таких ракет", - говорится в публикации.

Игнат отметил, что Россия имеет до 50 ракет "Кинжал" и использовала некоторые ракеты, которые она не может заменить.

Аналитики считают, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, использовал эти скудные ракеты в безрезультатных атаках, чтобы успокоить российские провоенные и ультранационалистические круги, которые подавляющим большинством призвали его отомстить за инцидент в Брянской области 2 марта.

Российские блоггеры и пропагандисты также критикуют российскую ракетную кампанию за то, что она не смогла заставить Украину "замерзнуть"» зимой в конце февраля и начале марта перед весенним сезоном.

"Путин, вероятно, попытался компенсировать эти нарративы еще одной ракетной атакой, подобной той, которую Россия провела осенью 2022 года, используя современные ракеты, чтобы гарантировать некоторый ущерб Украине. Однако российские блогеры не поддержали сегодняшние удары подавляющим большинством, отметив, что Кремлю необходимо коренным образом изменить свой подход к нацеливанию, учитывая, что Украина приспособилась к установленной схеме атак на свою энергетическую инфраструктуру", - пишут эксперты ISW.



Ключевые выводы

Российские войска нанесли самый большой ракетный удар по Украине в 2023 году, вероятно, лишь для достижения целей российской государственной пропаганды.

Вероятно, российские войска продвинулись северо-западнее Бахмута на фоне возможного усиления темпов российских наступательных операций в этом районе.

Наступательная операция группы "Вагнера" в восточном Бахмуте, похоже, вошла во временную тактическую паузу, и остается непонятным, сохранят ли боевики "Вагнера" свое оперативное преимущество в будущих российских наступательных операциях в городе.

Возможно, российские войска готовятся возобновить наступательные операции вокруг Угледара, хотя постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами вероятно и дальше будут удерживать российские войска от продвижения.

Внутренняя динамика российской армии может повлечь за собой потенциальное возобновление дорогостоящих наступательных действий вблизи Угледара, которые не принесут оперативных преимуществ.

Российские власти, вероятно, формализуют структуры для создания и кооптации добровольческих военных формирований при государственных энергетических компаниях с целью распределения ответственности, уменьшения нагрузки на государственный бюджет и избегания санкций.

Приднестровское оккупационное правительство обвинило украинское правительство в причастности к вероятному террористическому сговору, вероятно, в рамках российских информационных операций по подрыву доверия к Украине и дестабилизации Молдовы.

Российские войска продолжали вести наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Российские войска продолжали наступательные операции в Бахмуте и вокруг него, но не завершили разворот, не охватили и не окружили город.

Российские войска продолжали наступательные действия на подступах к Донецку и близ Угледара.

Удары россиян на десять часов полностью отключили Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре Запорожской области от всех внешних источников питания.

Украинские чиновники сообщили, что российские оккупационные "власти" готовятся к проведению на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей волны мобилизации весной 2023 года, к которой могут быть подростки мужского пола 2006 года рождения.

Российские официальные лица и оккупационная "власть" продолжают усилия по интеграции оккупированных территорий в российскую политическую и бюрократическую системы.

Напомним, ночью и утром 9 марта армия РФ совершила

массированную ракетную атаку

не только на объекты критической инфраструктуры, а и жилые дома Украины, в результате чего, к сожалению, пострадали и погибли мирные украинцы.



Всего за почти 7 часов беспрерывной бомбежки

Россия выпустила по Украине

81 ракету – силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 дрона. По данным украинской разведки, войска РФ за эту атаку израсходовали месячный запас ракет. В частности, 9 марта была запущена 81 ракета. Среди них:



• 28 пусков – крылатых ракет Х-101, Х-555;

• 20 пусков – ракет "Калибр" (из трех носителей с Черного моря);

• 6 пусков – сверхзвуковых ракет Х-22;

• 6 пусков – гиперзвуковых ракет "Кинжал";

• 8 пусков – управляемых авиационных ракет (это Х-31, Х-59, выпускаемых с Су-35);

• 13 пусков – ракет с зенитно-ракетных систем С-300;

• 8 – беспилотных комплексов "Шахид".



Воздушные силы ВСУ смогли сбить 34 из 48 крылатых ракет и 4 из 8 "Шахидов". Также организовали "определенное противодействие" всем 8 управляемым авиационным ракетам, так что ни одна из них не достигла своей цели.



И все же в Киеве, Харькове, Житомире Днепропетровской, Львовской, Кировоградской, Запорожской и других областях были

зафиксированы прилеты

, в результате которых были повреждены три теплоэлектростанции ДТЭК.



Президент Владимир

Зеленский заявил

, что оккупанты "могут только терроризировать мирных людей", и сообщил, что работы по восстановлению энергосистемы продолжаются.



В РФ же массированный ракетный удар по Украине

признали и заявили

: "Это ответ за Брянскую область".



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала атаки РФ на энергосистему в Украине военным преступлением.