



ISW: Кремль не знает, как реагировать на Белгородщину, паника среди людей растет

У Кремля отсутствует понимание, как реагировать на ситуацию вокруг операции, которую проводят подразделения "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области. Это вызывает в информпространстве страны хаос, рост волнений и критику в адрес Москвы.



К таким выводам пришли эксперты Института изучения войны (ISW) в своем отчете.



Противоречивые российские ответы и сообщения об операции проукраинских повстанцев в Белгородской области продолжают свидетельствовать о том, что руководство РФ еще не решило, как реагировать на такие ограниченные трансграничные рейды.



Сообщения, противоречащие друг другу, от официальных российских источников о ситуации в Белгородской области и очевидное личное решение губернатора региона Вячеслава Гладкова отреагировать на РДК и ЛСР позволяют предположить, что Минобороны РФ и он не согласовывают свои ответы на рейды.



Волнения в РФ из-за событий в регионе



Аналитики Института изучения войны прежде отмечали, что российские официальные лица несоразмерно реагировали на рейды на территорию РФ, пытаясь успокоить растущую тревогу в стране по поводу войны против Украины, а также поддерживая текущие информационные операции в попытках представить свое вторжение как экзистенциальное для России.



"Реакция России в основном была сосредоточена на информационном воздействии, и нет никаких признаков того, что российское руководство установило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России", - говорится в отчете.



Эвакуация в регионе и переброска сил



Также аналитики ISW добавляют, что не ясно, организуют ли российские власти ответную эвакуацию на эту деятельность.



Так, боец РДК заявил 4 июня, что власти Белгородской области не организовали объявленные мероприятия по эвакуации в районе Шебекино, и что российские граждане в основном бежали по собственному желанию, оставив многие населенные пункты в полузаброшенном состоянии.



В то же время Гладков утверждал, что 4000 жителей этого района в настоящее время находятся в пунктах временного размещения в связи с эвакуацией.



Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил 4 июня, что действия РДК и ЛСР побудили руководство РФ отвлечь значительные силы для прекращения пограничных вторжений, хотя аналитики ISW не получили подтверждения того, что российские силы это сделали.



Критика руководства РФ из-за ситуации в Белгородской области



Ограниченные рейды и пограничные обстрелы Белгородской области все чаще становятся предметом критики в адрес российского военного руководства, указывается в публикации.



Так, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжал использовать ситуацию в Белгородской области для критики Минобороны РФ 3 и 4 июня, особо указав на отсутствие реакции со стороны главы ведомства Сергея Шойгу, генерал-полковника Александра Лапина и начальника Генерального штаба РФ генерала Валерий Герасимов.



Пригожин предложил договориться об освобождении военнопленных, удерживаемых РДК и ЛСР, если российские власти этого не сделают, и в ответ на критику своего предложения саркастически заявил, что у РФ проблемы с людьми, у которых есть "яйца".



Другой ультранационалист и "военкоры" отреагировали на последний рейд, раскритиковав Гладкова за готовность к переговорам с РДК и ЛСР, а также российские власти за неспособность систематически информировать общественность о ситуации в Белгородской области.



Известный "военкор" использовал рейд в Белгородской области для критики Минобороны РФ за то, что оно не финансирует добровольческие формирования Белгородской территориальной обороны и не рассматривает добровольцев как настоящих комбатантов.



Бывший российский офицер и ярый ультранационалист Игорь Гиркин утверждал, что Кремль не может ничего сделать с ситуацией в Белгородской области, не прибегая к значительному отвлечению ресурсов, которое, вероятно, приведет к операции по истощению, напоминающей штурмы Бахмута.



Ключевые выводы

Подразделения общероссийского проукраинского "Российского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) 4 июня провели очередной ограниченный рейд в Белгородской области и, как сообщается, продолжают действовать в приграничном российском населенном пункте.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на требование РДК и ЛСР провести переговоры об обмене пленными российскими военнопленными.

4 июня российские силы снова нанесли удары по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства, что стало четвертым днем ударов по Украине.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил 4 июня, что Силы обороны Украины, возможно, восстановили позиции на юго-западе Бахмута, подтверждая неоднократные украинские сообщения о том, что ВСУ сохраняют позиции на юго-западной окраине города.

Украинские и российские войска утверждали, что добились ограниченных территориальных успехов на линии Купянск - Сватово.

Войска РФ провели ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и Марьинки.

Украинские силы провели локальные наземные атаки и, как сообщается, добились ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области.

Минобороны РФ представило проект постановления правительства, которым больше не будет требоваться явка гражданина в военкомат для постановки на воинский учет.

Российские власти продолжают использовать схемы "отдыха и реабилитации" для депортации украинских детей с оккупированных территорий в РФ.

Операция РДК и ЛСР в Белгородской области



Проукраинские повстанцы, продолжающие операцию в российском приграничном регионе, в воскресенье 4 июня заявили, что зашли в пригород Шебекино, и предложили губернатору Вячеславу Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных, напоминает РБК-Украина. Российский чиновник в своем видеообращении отказался это делать, и заявил, что бойцы РДК и ЛСР якобы убили этих пленных. После этого повстанцы решили передать пленных россиян Украине.



По данным интерактивной карты DeepState, в Белгородской области по состоянию на ночь 5 июня "серая зона" охватила уже почти 10 квадратных километров.