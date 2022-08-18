



Истребители РФ вторглись в воздушное пространство Финляндии

Российские истребители МиГ-31 подозреваются нарушили воздушное пространство Финляндии.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, это произошло рано утром, 18 августа, возле города Порвоо.

Уточняется, что истребители летели на Запад. Они проникли в воздушное пространство на глубину один километр и находились там в течение двух минут.

По данным пресс-секретаря минобороны Финляндии Кристиана Ваккури, начато расследование.

В России ситуацию пока не прокомментировали.