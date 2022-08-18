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Истребители РФ вторглись в воздушное пространство Финляндии
18.08.2022 15:42 Алина Груднева

Истребители РФ вторглись в воздушное пространство Финляндии

Российские истребители МиГ-31 подозреваются нарушили воздушное пространство Финляндии.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
По данным издания, это произошло рано утром, 18 августа, возле города Порвоо.
 
Уточняется, что истребители летели на Запад. Они проникли в воздушное пространство на глубину один километр и находились там в течение двух минут.
 
По данным пресс-секретаря минобороны Финляндии Кристиана Ваккури, начато расследование.
 
В России ситуацию пока не прокомментировали.

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