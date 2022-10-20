



Истребитель РФ выпустил ракеты возле британского самолета-разведчика

Почти месяц назад, 29 сентября, российский истребитель выпустил ракету вблизи британского самолета-разведчика, патрулировавшего Черное море.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Глава оборонного ведомства сообщил о своих опасениях по поводу этой потенциально опасной ситуации российскому коллеге.

По его словам,

29 сентября невооруженный самолет Королевских ВВС Rivet Joint RC-135W выполнял обычное патрулирование над Черным морем к югу от Крыма, когда за ним последовали два российских истребителя Су-27.

Они следовали за самолетом в течение 90 минут, прежде чем один из них открыл огонь.

"Слежка за самолетами — обычное дело, и этот день не стал исключением. Однако во время этого взаимодействия выяснилось, что один из самолетов Су-27 выпустил ракету в районе заклепочного соединения за пределами видимости. Общее время взаимодействия российского самолета и Rivet Joint составило примерно 90 минут. Патрулирование завершено, и самолет вернулся на базу", - сказал он.

По словам Уоллеса, запуск ракеты был "технической неисправностью" и не считается преднамеренным.