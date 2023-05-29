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29.05.2023 14:09 Аркадий Бочаровский

Исторический музей на Красной площади в эвакуировали из-за угрозы минирования

Из-за сообщения о минировании проводится эвакуация Государственного исторического музея в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 29 мая.

По словам собеседника «ВМ», из здания вывели около 200 человек.

Позже собеседник ответил, что угроза была ложной.

Ранее стало известно, что из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы несколько судов. Среди прочих оказался и Басманный районный суд, в котором должно было проходить слушание по делу блогеров Руслана Карпука* и Майкла Наки*, которых обвиняют по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

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