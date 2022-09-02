



Источники: израильские атаки в Сирии мешают Ирану поставлять оружие

Израиль усилил удары по сирийским аэропортам, чтобы помешать все более широкому использованию Тегераном воздушных линий снабжения, по которым Иран доставляет оружие союзникам в Сирии и Ливане.



Об этом региональные источники в дипломатических кругах и разведке сообщили агентству Reuters.



По словам источников в дипломатических кругах и разведке, Израиль уже давно рассматривает усиление позиций Ирана в Сирии как угрозу национальной безопасности.



Как заявил один из источников, последние удары в среду вечером повредили аэропорт Алеппо незадолго до прибытия самолета из Ирана.