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Источники: израильские атаки в Сирии мешают Ирану поставлять оружие
02.09.2022 22:43 Ольга Белозерова

Источники: израильские атаки в Сирии мешают Ирану поставлять оружие

Израиль усилил удары по сирийским аэропортам, чтобы помешать все более широкому использованию Тегераном воздушных линий снабжения, по которым Иран доставляет оружие союзникам в Сирии и Ливане.

Об этом региональные источники в дипломатических кругах и разведке сообщили агентству Reuters.

По словам источников в дипломатических кругах и разведке, Израиль уже давно рассматривает усиление позиций Ирана в Сирии как угрозу национальной безопасности. 

Как заявил один из источников, последние удары в среду вечером повредили аэропорт Алеппо незадолго до прибытия самолета из Ирана.

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