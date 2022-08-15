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Источники: Израиль атаковал позиции "Хизбаллы" и иранскую базу в Сирии
15.08.2022 09:09 Ольга Белозерова

Источники: Израиль атаковал позиции "Хизбаллы" и иранскую базу в Сирии

Появились новые данные об объектах в Сирии, которые подверглись ударам, приписываемым Израилю.

По словам двух перебежчиков из Сирии, удары в районе Дамаска были нанесены по аванпостам "Хизбаллы". Об этом сообщает Ynet.

Еще один источник, офицер сирийской армии в прибрежном районе Тартуса, заявил, что возле деревни Абу-Афса атаке подверглась иранская база, расположенная рядом с базой ПВО и радиолокационной станцией.

Как отмечается, удары были нанесены недалеко от единственной средиземноморской базы российского флота в порту Тартус, где пришвартованы российские военные корабли.

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