



Исраэль Кац обвинил в сбоях с подачей электричества прошлое правительство



Министр энергетики Исраэль Кац возложил вину за повсеместные отключения электроэнергии в стране на предыдущее правительство. По словам генерального директора компании по управлению электроэнергией, неполадки были вызваны высоким спросом на электричество, а также многочисленными пожарами, вспыхнувшими в течение дня и повредившими инфраструктуру.



Из-за экстремальной погоды перебои с электричеством произошли по всей стране в пятницу, 2 июня. Министр энергетики Исраэль Кац затронул эту проблему в своем твиттере и решил обвинить в сложившейся ситуации предыдущее правительство, поскольку оно "избегало принятия решений из-за давления различных групп".



"На этой неделе я передал правительственное решение в области дополнительного производства в сектор электроэнергетики", - написал Кац - "После того, как предыдущее правительство избегало принятия решений из-за давления различных групп. Как мы также увидели сегодня, сектор электроэнергетики находится в тяжелом кризисе, и я намерен действовать в ближайшее время, чтобы принять дополнительные решения для изменения ситуации”.



Генеральный директор компании "Нега", управляющей электросетями в Израиле, Шауль Гольдштейн, сообщил, что перегрузки были вызваны экстремальными погодными условиями, высоким спросом на электроэнергию по всей стране, а также пожарами, вспыхнувшими в различных местах и повредившими инфраструктуру электроснабжения.



Отключения электроэнергии начались с полудня во многих местах Израиля, от Тель-Авива и Хайфы до Тверии и Кармиэля. В пятницу вспыхнули около 160 пожаров, и пожарные и спасатели работали над предотвращением ущерба и жертв. «Керен Каемет ле-Исраэль» сообщил, что сегодня сгорели сотни дунамов леса.



По всей стране были зафиксированы экстремально высокие температуры: в Тель-Авиве - 42 градуса, в Иорданской долине - 45 градусов, в Хайфе - 41 градус, а в Бейт-Дагане был побит исторический рекорд июня - 43,7 градуса. Одновременно с этим в Тверии прошли проливные дожди.