



Исраэль Ганц: никто не может причинять вред невинным

Глава регионального совета Биньямина Исраэль Ганц осудил насилие со стороны поселенцев в отношении арабов из деревни Турмус-Айя.



Свое мнение он выразил в интервью радиостанции 103-FM.



"Мое мнение ясно и прямолинейно. Я говорю это везде, от всего сердца и с любой платформы. Ни у кого нет законного или морального права причинять вред невинным людям. Это неприемлемо и не может быть допущено", — подчеркнул он.



По его словам, заявления, что это были поселенцы, "просто не соответствует действительности".



"Люди приезжают со всей страны и пачкают имя всей общественности. Говорить "поселенцы" -это просто неверное утверждение. Когда в Тель-Авиве происходит преступление, вы не говорите: "Эти тель-авивцы ужасны». К сожалению, в каждом уголке Израиля есть преступность, и я последние, кто это игнорирует, являются члены правительства», - сказано в сообщении.



Уточняется, что поселенцы пытаются сделать две вещи: предотвратить причинение вреда всем, кто ездит по дорогам, а также защитить себя.

