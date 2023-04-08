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Исправлена неисправность экстренно севших в Бен-Гурион истребителей США
08.04.2023 17:07 Алина Груднева

Исправлена неисправность экстренно севших в Бен-Гурион истребителей США

В пятницу, 8 апреля, в аэропорту Бен-Гурион совершили экстренную посадку два американских истребителя.

Это случилось из-за технической неисправности.

По данным Ynet, сегодня, 8 апреля, они вылетели из Израиля после того, как неполадки были устранены.

Уточняется, что истребители летели в Иорданию, когда была обнаружена неисправность. Им пришлось совершить экстренную посадку. Сегодня они продолжили свой путь к месту назначения.
 

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