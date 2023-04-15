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Испанский "МастерШеф" обвинили в массовом отравлении 44 человек
15.04.2023 18:44 Наталья Богинская

Испанский "МастерШеф" обвинили в массовом отравлении 44 человек



После окончания съемок одного из эпизодов испанского шоу "МастерШеф" компания была вынуждена принести свои извинения. Причиной этого стало пищевое отравление 44 человек, участвовавших в съемках. 

Несколько дней назад во время съемок последнего эпизода "Испанского МастерШефа", которые происходили в L'Oceanogràfic, океанариуме в Валенсии, одно из блюд, подаваемых гостям, испортилось. Действительно, утром в понедельник, 10 апреля, работающая в океанариуме девушка пожаловалась в Twitter, что несколько десятков человек "опьянели" после съемок.

В тот же день производственная компания Shine Iberia выступила с заявлением: "От имени "МастерШефа" мы приносим свои извинения за недомогание некоторых гостей, присутствовавших на съемках в Валенсии". 

По данным Министерства здравоохранения Испании, 44 человека пострадали от отравления.

"Это совершенно исключительный случай за 11 лет существования "МастерШефа" в Испании, программы, главным приоритетом которой является гарантия продовольственной безопасности участников", - говорится в заявлении.

После этого производство заверило, что были соблюдены обычные правила отслеживания продуктов питания, сообщает BFMTV. Испанская пресса также сообщила, что в конце концов расследование не выявило источник проблемы, поскольку первые случаи отравления были зарегистрированы через несколько часов после приготовления блюд.

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