Испанская туристка погибла в Иудейской пустыне, упав с высоты.



Сообщается, что инцидент произошел возле монастыря Мар Саба. Полиция и спасатели прибыли на место происшествия, но спасти ее не смогли. Туристка упала с высоты около 10 метров.





Spanish tourist killed after falling from height in Judean Desert https://t.co/iZm0HnChd6