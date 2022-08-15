



Испанская хип-хоп группа испортила флаг Израиля

Члены женской испанской хип-хоп группы Tribade испортили израильский флаг во время международного музыкального фестиваля Sziget в Будапеште.

Соответствующий момент участницы коллектива засняли на видео.

Исполнительницы прошли мимо нескольких палаток, которые, судя по всему, были заняты израильскими гостями фестиваля, вытащили черные маркеры и разрисовали флаг.

Они написали: "Израиля не существует", "Свободная Палестина". Возле надписи "Съешьте это" они нарисовали пенис.