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Испанская хип-хоп группа испортила флаг Израиля
15.08.2022 16:43 Алина Груднева

Испанская хип-хоп группа испортила флаг Израиля

Члены женской испанской хип-хоп группы Tribade испортили израильский флаг во время международного музыкального фестиваля Sziget в Будапеште.

 
Соответствующий момент участницы коллектива засняли на видео.
 
Исполнительницы прошли мимо нескольких палаток, которые, судя по всему, были заняты израильскими гостями фестиваля, вытащили черные маркеры и разрисовали флаг. 
 
Они написали: "Израиля не существует", "Свободная Палестина". Возле надписи "Съешьте это" они нарисовали пенис.

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