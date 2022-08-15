Испанская хип-хоп группа испортила флаг Израиля
Члены женской испанской хип-хоп группы Tribade испортили израильский флаг во время международного музыкального фестиваля Sziget в Будапеште.
Соответствующий момент участницы коллектива засняли на видео.
Исполнительницы прошли мимо нескольких палаток, которые, судя по всему, были заняты израильскими гостями фестиваля, вытащили черные маркеры и разрисовали флаг.
Они написали: "Израиля не существует", "Свободная Палестина". Возле надписи "Съешьте это" они нарисовали пенис.
בנות להקת tribade, שהופיעו בפסטיבל זיגט, השחיתו את דגל ישראל בפסטיבל המוזיקה תעדו והעלו לסטורי. pic.twitter.com/NGsfnyXLIS— Eran Swissa (@EranSwissa) August 15, 2022