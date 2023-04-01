



Испанию охватили масштабные лесные пожары

Несколько регионов Испании охватили сильные лесные пожары. Власти считают, что работают поджигатели-"террористы", сообщает Reuters.



Отмечается, что только в одном регионе Астурия на севере Испании по состоянию на пятницу бушевало более 90 лесных пожаров. Для их тушения властям пришлось задействовать более 600 пожарных. Несколько небольших городов были эвакуированы.



Пожары охватили лесные массивы на фоне необычно сухой зимы. При этом местные власти уверены, что причиной пожаров стали не только природные условия, но и поджоги.



"Мы сталкиваемся с чем-то, чего никогда не видели. Это настоящий теракт, это скоординированные действия. Мы сталкиваемся с настоящими террористами, которые подвергают опасности жизни, города и поселки.", – заявил президент региона Астурия Адрьян Барбон.



В полиции заявили, что открыли уже несколько уголовных дел, но личность поджигателя пока не установлена.



Reuters отмечает, что в прошлом преднамеренные поджоги часто совершали скотоводы, желающие получить дополнительные пастбища на месте выгоревших лесов.



В последние годы Испания систематически страдает от сильных засух и вызванных ими масштабных пожаров. Прошлый год в этом плане был очень трудным для страны.



