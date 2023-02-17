



Испания согласна на экстрадицию хакера, взломавшего аккаунты Нетаниягу и Байдена

Высокий суд Испании в пятницу удовлетворил запрос США об экстрадиции британского гражданина, разыскиваемого США из-за взлома Twitter в 2020 году, в результате которого были скомпрометированы учетные записи нескольких политиков, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и Джо Байдена .

Джозеф Джеймс О'Коннор был арестован в июле 2021 года в южном городе Эстепона. Высокий суд заявил, что США находятся в лучшем положении для судебного расследования, потому что именно там находятся доказательства, полученные в ходе расследования, а также любой причиненный ущерб.



О'Коннор возражал против предложенной экстрадиции на предыдущем слушании в Мадриде.



В результате атаки на Twitter в июле 2020 года было взломано множество проверенных аккаунтов, в том числе аккаунты генерального директора Tesla Илона Маска, бывшего президента США Барака Обамы, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга и Канье Уэста.



Хакер использовал учетные записи для получения цифровой валюты, что побудило Twitter запретить некоторым проверенным аккаунтам публикацию сообщений в течение нескольких часов, пока не будет восстановлена ​​​​безопасность.