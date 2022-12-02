



Испания: письма с бомбами были отправлены премьер-министру и министру обороны

Испания усилила меры безопасности после того, как обнаружила, что несколько писем с бомбами были отправлены высокопоставленным лицам.



Конверт с пиротехническими материалами был отправлен премьер-министру Педро Санчесу, но перехвачен 24 ноября, прежде чем кто-либо пострадал.



Власти Испании сообщили, что среди других целей также был министр обороны, производитель оружия в Сарагосе и авиабаза Торрехон. В четверг днем ​​испанская полиция подтвердила информационному агентству Рейтер, что в посольстве США в Мадриде был перехвачен конверт, похожий на предыдущие бомбы для писем.



В среду в результате взрыва аналогичного устройства легкие ранения получил сотрудник посольства Украины в Мадриде. Пострадавший был доставлен в больницу после того, как получил ранение, когда он открыл письмо с бомбой. Украина заявила, что его жизни ничего не угрожает.



Предполагается, что бомбы могут быть связаны с поддержкой Испанией Украины, но пока никто не взял на себя ответственность за инциденты. Этому способствовали сообщения о том, что производитель оружия, получивший одну из бомб, производил гранатометы для украинских сил.



Испания расследует инцидент как возможный террористический акт, а Киев в ответ пообещал усилить безопасность в своих посольствах по всему миру.



На пресс-конференции министр сказал, что конверты анализируются и что все пять отправлены из Испании.



Источник, близкий к расследованию, сообщил Reuters, что все устройства были отправлены в коричневых конвертах и ​​содержали рассыпной порох с электрическим механизмом воспламенения.

