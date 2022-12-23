



Испания: арестован человек из топ-10 преступников, самых разыскиваемых ФБР

Испанская полиция объявила об аресте человека, разыскиваемого ФБР из списка десяти самых разыскиваемых преступников, который проник в отель в Мадриде под вымышленным именем.



Майкл Джеймс Пратт, гражданин Новой Зеландии, был приговорен к пожизненному заключению за производство порнографического контента с участием несовершеннолетних, эксплуатацию и сексуальное насилие в период с 2012 по 2019 год.



Эта деятельность принесла ему прибыль в размере более 17 миллионов долларов.



Это первый раз, когда разыскиваемое лицо из списка арестовано в Испании. Только 57 разыскиваемых лиц, ранее значившихся в списке, были пойманы за пределами юрисдикции США.

