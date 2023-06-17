



Известная торговая сеть уволила работника за чрезмерное трудолюбие

Житель Барселоны Жеан П. поплатился за то, что слишком много работал: мужчина в течение 12 лет приходил на работу в супермаркет Lidl раньше своих коллег и уходил позже. За часы, которые Жеан перерабатывал, владельцам магазина приходилось доплачивать. Об этом сообщает El Pais.



По словам коллег Жеана, тот постоянно приходил на работу в пять утра, до самого открытия магазина, и самостоятельно готовил его к приходу покупателей. Сотрудники испанца жаловались, что быстро дослужившийся до должности главного менеджера мужчина заставлял и их работать больше.



В результате выяснилось, что житель Барселоны проводил в магазине без ведома начальства от 49 до 87 минут ежедневно, чем, по словам владельцев супермаркета, “нанес им значительный ущерб”. Кроме того, по правилам безопасности сотрудникам магазина запрещено оставаться в нем одним, объясняют они.



Жеан П. подал на бывших работодателей в суд, заявив, что все эти годы никто не уведомлял его, что перерабатывать запрещено.