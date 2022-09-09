



Испанца, призывающего к "священной войне" против евреев, отправили за решетку

Испанца, призывающего к "священной войне" против евреев в соцсетях, приговорили к двум годам тюремного заключения и штрафу, о чем сообщает новостной сайт Diario de Navarra.



Провинциальный суд Наварры вынес приговор 40-летнему ответчику за разжигание ненависти, связанное с его публикациями в социальных сетях, в которых он призывал к нападению на Израиль и "священной войне".



За испанцем долгое время наблюдало подразделение киберпространства испанской национальной полиции. Более года сотрудники подразделения мониторили публикации мужчины в социальных сетях.



Полиция заявила, что его публикации включали призывы к "священной войне" против Израиля и восхваление действий ХАМАСа.



Испанец был привлечен к ответственности по статье 510 Уголовного кодекса Испании за разжигание ненависти в Интернете, включая дискриминацию или насилие в отношении группы или лица на расистской, антисемитской или иной почве.