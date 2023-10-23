



"Исламское сопротивление" ответственно за атаки на американские базы в Ираке

Проиранская террористическая группировка "Исламское сопротивление" взяла на себя ответственность за атаки на американские военные базы в Ираке.



Об этом говорится в официальном заявлении террористов.



Они признались, что 20 октября запустили дроны по базе Аль-Танф. Один из них был сбит. Позже была обстреляна авиабаза Айн Аль-Aсад на западе Ирака, по которой были выпущены ракеты "Катюша".



В понедельник, 23 октября, иракский премьер осудил атаки на базы, где расквартированы силы международной коалиции, и приказал усилить вокруг объектов меры безопасности.