



Искусственный интеллект на концерте Бейонсе в Великобритании подвергся критике

В Кардиффе состоялся концерт Бейонсе, который может иметь далекие последствия. На стадионе "Принциполит" собралось около 60 тысяч фанатов артистки, биометрическую информацию которых прорабатывал искусственный интеллект. Об этом пишет BBC.



Из соображений безопасности в месте проведения концерта установили камеры наблюдения с искусственным интеллектом, которые в реальном времени сканировали лица людей и сравнивали их с информацией о предполагаемых преступниках. Полиция Южного Уэльса подчеркнула, что если человека нет в "списке наблюдения", то записи камер автоматически ежемесячно удаляются.



Некоторые правозащитники посчитали использование таких технологий нарушением права человека на конфиденциальность и даже вмешательством в его личную жизнь. По их мнению, пристрастность в использовании этой технологии еще предстоит исследовать.