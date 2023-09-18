



Иск семьи грабителя к Арье Шиффу отклонен





Окружной суд Беэр-Шевы отклонил иск семьи Мухаммада Альтариша к Арье Шиффу. Шифф застрелил Альтариша в тот момент, когда тот пытался угнать его машину около трех лет назад.



Иск был подан в начале 2022 года, в нем семья требовала от Шиффа выплатить четыре миллиона шекелей.



Иск был отклонен после того, как никто из членов семьи, включая адвоката, не явился на слушания.



В ноябре 2021 г. Шифф был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к девяти месяцам общественно-полезных работ в Араде. Его также обязали выплатить десять тысяч шекелей семье погибшего.