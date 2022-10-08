



Ирландия: три человека погибли при взрыве на заправке на севере страны

Ирландская полиция сообщила, что в пятницу днем три человека погибли в результате взрыва на автозаправке в деревне Крислоу, графство Донегол на севере Ирландии.



Взрыв произошел сразу после 15.00 в пятницу на станции технического обслуживания Applegreen на окраине Креслоу. Депутат Пирс Доэрти сказал на месте происшествия, что это был "разрушительный взрыв" в "очень оживленном месте". По его словам, СТО - единственное место в поселке, где есть магазины, почта и парикмахерские.



Полиция пока не прокомментировала причину взрыва в опубликованном ими заявлении. Продолжаются спасательные работы по поиску выживших, сколько людей остаются под завалами - неизвестно.



Университетская больница Леттеркенни, куда были переведены раненые, сообщила, что большое количество раненых нуждается в немедленной помощи, и призвала других людей не обращаться в отделение неотложной помощи без крайней необходимости.

