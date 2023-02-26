



Иркутских мобилизованных в ДНР пообещали перевести после видеобращения к Путину

Мобилизованные из Иркутской области записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой “разобраться с беззаконными и преступными приказами командования”. Обращение опубликовало издание “Люди Байкала”.



По словам военнослужащих полка 1439, их передали в подчинение первой Славянской бригаде самопровозглашенной ДНР, где из мобилизованных “за один день сформировали штурмовые подразделения” и отправили штурмовать авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов и разведки.



“Командование напрямую говорит, что мы все расходный материал и единственный шанс вернуться домой – это получить ранение”, – рассказали военнослужащие. Они также сообщили, что командиры из самопровозглашенной ДНР стреляют из автоматов и БМП по мобилизованным, которые отказываются идти в штурмовые подразделения.



По словам военных, ранее за помощью обращался второй батальон полка 1439, который на данный момент “практически полностью уничтожен”. Мобилизованные также сообщили, что и их подразделение каждый день несет тяжелые потери, поскольку командование не знает “реальной” обстановки на фронте. Военные добавили, что с ноября их полк уже шесть раз пополнялся мобилизованными.



“Обращаться в местную военную прокуратуру нет смысла, так как они полностью в сговоре с командованием первой Славянской бригады”, – считают военные.



Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в своем телеграм-канале, что он обратился за разъяснениями по поводу ситуации в военную прокуратуру, а также пообещал, что мобилизованных в ближайшее время переведут в другое место службы.



“Держу ситуацию на контроле”, – добавил Кобзев.