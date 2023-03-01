



Иркутских мобилизованных, трижды обращавшихся к Путину, отправили на штурм

Иркутских мобилизованных, которые трижды обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть их из штурмовых подразделений в территориальную оборону, отправили на штурм укрепрайона в районе города Авдеевка в Донецкой области. Об этом изданию “Люди Байкала” сообщили сами мобилизованные, а также их родственники.



“Отправили первый и второй батальон. Мы ждали перевода в территориальную оборону, но нас никуда не переводят”, – цитирует издание одного из мобилизованных.



С начала февраля мобилизованные из Иркутской области, записанные в 1439-й полк, обнародовали три обращения к российским властям, в том числе к президенту Владимиру Путину. Они заявили, что их незаконно передали в подчинение первой Славянской бригаде самопровозглашенной ДНР, где из них сформировали штурмовые подразделения и отправляют “на убой”.



“Когда у нас нет возможности выполнить приказ, поступают угрозы расправой. Пример: “поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернетесь”, – говорилось в одном из обращений.



26 февраля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру, и пообещал, что в ближайшее время иркутских мобилизованных переведут на новое место службы.