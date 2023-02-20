



Иран не обогащал уран выше 60% чистоты

Инспекторы МАГАТЭ выясняют, как Ирану удалось обогатить уран до 84%, что почти соответствует созданию ядерного оружия, пишет Bloomberg.



"Международное агентство по ядерной энергии пытается установить, каким образом Иран накопил обогащенный до 84% уран – самый высокий показатель, обнаруженный в стране. Этот уровень лишь на 6% ниже необходимого для ядерного оружия", – отмечается в материале.



Сейчас инспекторы Агентства должны определить, умышленно ли Иран обогатил уран, или такая концентрация оказалась непреднамеренным накоплением в сети труб. Однако в последний месяц это уже второй случай, когда наблюдатели проявляют подозрительную деятельность, связанную с обогащением урана.



В то же время иранское высокопоставленное должностное лицо уверяет, что Иран не обогащал уран выше 60% чистоты.